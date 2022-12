Ehrenamtler helfen in Hilden So hilft die Tafel Hunderten Hildenern

Wer seinen Berechtigungsausweis vorgezeigt hat, darf in den Innenhof vortreten. Dort bekommt er oder sie eine vorgepackte Kiste gereicht, deren Inhalt mitgenommen werden darf. Die Menschen packen ihre Lebensmittel in Taschen und Einkaufstrolleys um. Was nicht gewünscht wird, kann in eine Kiste in der Mitte des Hofs gelegt werden – und landet häufig schnell bei neuen Interessenten. Es dauert keine zwei Minuten, bis zwei gerade zurückgegebene Zucchini neue Abnehmer finden. Schließlich verlassen die Berechtigten die Räumlichkeiten der Tafel – bis zur nächsten Lebensmittelausgabe am Dienstag.