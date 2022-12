Graf-Recke-Stiftung So funktioniert Teilhabe in Hilden

Wie diese Soziale Teilhabe und Eigeninitiative aussehen kann, erklärt Anna Dupke, seit 2009 Bewohnerin der Einrichtung. Sie ist im Beirat der Einrichtung aktiv – ein demokratisch gewähltes Gremium, das sich für die Belange der Bewohner einsetzt und unter anderem Feste organisiert. Ihr nächstes Projekt: Einen Brief an den Bürgermeister schreiben. In der Nähe der Unterkunft gibt es nämlich einen Bordstein, der für Menschen mit Handicap ein Problem darstellt. „Wir sind nicht behindert, wir werden behindert“, sagt sie.