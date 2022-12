Hilden Stele für Leo Meyer kommt – Kritik an CDU-Ablehnung

Gegen die Stele stimmte in der Sitzung die CDU-Fraktion. Sie sprach sich stattdessen für einen Stolperstein für Leo Meyer aus. Therese Neuhaus, die sich seit Jahren für eine angemessene Ehrung für Leo Meyer einsetzt, ist über das Abstimmungsverhalten der CDU entsetzt. „Das empfinde ich mehr als beschämend; für mich ist es eine Schande“, sagt die Hildenerin. „Leo Meyer sollte gemäß Ratsbeschluss für sein humanistisches Handeln im Ersten Weltkrieg durch Errichtung einer Stele geehrt werden. Dass gerade die CDU, die Partei mit dem großen C, ihm diese Ehrung verweigert hat, erfüllt mich mit Entsetzen“, so Neuhaus weiter.