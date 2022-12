Entscheidung in Hilden Hilden soll bis 2035 klimaneutral werden

Die Politik möchte das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 erreichen, die Bundesregierung hatte sich selbst Zeit bis 2045 gegeben – bereits bis 2030 sollen die Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 sinken. Die Stadt Hilden konzentriert sich bei der Umsetzung auf die Reduzierung von Treibhausgasen. Die Klimaschutz-Maßnahmen in Hilden umfassen in Zukunft beispielsweise die Erfassung des Ist-Zustandes „hinsichlich der Treibhausgas-Emmissionen“ und die Erstellung einer Klimabilanz wie in Düsseldorf.