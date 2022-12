Spendenaktion in Rheinberg Die Jusos sammeln Lebensmittel für die Tafel

Rheinberg · Die Rheinberger Jusos sammeln in diesem Jahr zum achten Mal in Folge Spenden für die Rheinberger Tafel. An fünf Tagen im Dezember können Lebensmittel und Hygieneartikel in der SPD-Geschäftsstelle am Großen Markt abgegeben werden.

01.12.2022, 05:46 Uhr

Die Rheinberger Jusos verzichten diesmal auf ihre Geschenkaktion und bitten um gezielte Spenden. Foto: Jusos

„In Absprache mit der Tafel Rheinberg haben wir uns dazu entschieden, unsere alljährliche Geschenksammelaktion anzupassen und uns auf den steigenden Bedarf an Lebensmitteln und Hygieneartikeln zu fokussieren“, erklärt die stellvertretende Vorsitzende der Jusos Rheinberg, Lea Bollig. Wer gleichzeitig den Einzelhandel in Rheinberg unterstützen möchte, kann bei seinen Weihnachtseinkäufen gerne etwas mehr einkaufen. Auch mit Geldspenden kann die Tafel unterstützt werden. Gesammelt werden unter anderem haltbare Lebensmittel wie Nudeln oder Reis, Konserven (Gemüse, Obst, Suppen), Knäckebrot, Zwieback, Tütensuppen oder Brühe, Aufstriche (Marmelade, Honig), Kaffee und Tee. An den folgenden Tagen können die Spenden in der SPD-Geschäftsstelle am Großen Markt 17 kontaktlos abgegeben werden: Sonntag, 4. Dezember (12 bis 14 Uhr), Mittwoch, 7. Dezember (17 bis 19 Uhr), Samstag, 10. Dezember (10 bis 12 Uhr), Donnerstag, 15. Dezember (17 bis 19 Uhr) und am Samstag, 17. Dezember (16 bis 18 Uhr). Wer es an keinem der Termine schafft, kann sich unter jusosrheinberg@web.de melden.

(up)