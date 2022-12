Volle Arztpraxen in Hilden und Haan Ärzte kämpfen gegen Krankheitswelle

Nicht so angespannt wie in den Hausarzt- und in den Kinderarztpraxen ist die Situation in den Kliniken der Kplus-Gruppe in Hilden und Haan. „Die Zahl unserer Patienten auf den Stationen ist derzeit nicht signifikant höher als sie vor der Corona-Pandemie war“, teilt Cerstin Tschirner, Sprecherin der Kplus-Gruppe, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Eine Überfüllung der Stationen gebe es also nicht. „Die Patienten, die bei uns aufgenommen werden, sind größtenteils Menschen mit Vorerkrankungen.“ Rund 95 Prozent der Menschen, die an Atemwegserkrankungen erkranken, würden ohne eine stationäre Behandlung auskommen. Dabei handelt es sich bei Patienten mit Atemwegserkrankungen in den Kplus-Kliniken auch ausschließlich um Erwachsene, eine Kinderklinik für solche Fälle gibt es nicht.