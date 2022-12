Friseursalon an der Körnerstraße in Hilden unter neuer Führung Stabübergabe im „Salon Ohner“

Cristin Attardi hat ihre Lehre bei Andrea Ohner zwischen 1992 und 1995 absolviert. Bis 1999 hat die 46-Jährige in dem Friseursalon mitgearbeitet. Nach ihrer Zeit in Hilden sammelte Attardi Berufserfahrung in Monheim und Solingen-Ohligs. Mit dem „Salon Ohner“ begibt sich Attardi nun erstmalig in die Selbstständigkeit.