Corona im Kreis Mettmann : Nur wenige Schüler nach Ferien positiv getestet

Hilden/Haan Seit Montag läuft die Schule wieder. Zu Beginn mussten sich alle nicht geimpften oder genesenen Kinder und Jugendliche testen lassen.

Am Montag startete die Schule in NRW wieder. Alle nicht geimpften oder genesenen Schüler mussten sich am ersten Tag nach den Ferien testen. In vielen Grundschulen haben die Kinder erst einen Schnelltest und danach noch einen PCR-Lollitest gemacht. Dessen Ergebnisse lagen bis spätestens Dienstagmorgen vor, in den meisten Fällen bereits am Montagabend.