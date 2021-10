Einkaufssonntag in Hilden : Hildener Geschäfte öffnen am Sonntag ihre Türen

Hildener Geschäfte öffnen am Sonntag ihre Türen

Am Sonntag öffnen die Geschäfte in Hilden. Foto: dpa/Dominic Lipinski

Hilden Kommendes Wochenende findet ein kombinierter Antiktrödel- und Büchermarkt in der Hildener Innenstadt statt. Außerdem gibt es den ersten verkaufsoffenen Sonntag seit fast zwei Jahren.

Knapp zwei Jahre nach dem bisher letzten verkaufsoffenen Sonntag sollen die Geschäfte am 31. Oktober, 13 bis 18 Uhr, wieder ihre Türen öffnen. Wie das Stadtmarkting Hilden mitteilt, findet an diesem Wochenende ein kombinierter Antiktrödel- und Büchermarkt in der Hildener Innenstadt statt.