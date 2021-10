Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert steigt auf 69 an

Kreis Mettmann 45 Neu-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Montag. Innerhalb einer Woche ist die Zahl der an Covid Erkrankten um 115 gestiegen und gab es 4 Todesfälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 567 Infizierte erfasst, 33 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 79 (+11; 11 neu infiziert), in Haan 34 (+3; 3 neu), in Heiligenhaus 46 (+4; 4 neu), in Hilden 72 (+4; 5 neu), in Langenfeld 45 (+2; 5 neu), in Mettmann 23 (+1;2 neu), in Monheim 75 (+2; 4 neu), in Ratingen 136 (+2; 7 neu), in Velbert 47 (+4; 4 neu) und in Wülfrath 10 (+/-0).