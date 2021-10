Lions Club Hilden : Der Verkauf des Adventskalenders beginnt jetzt

Präsentierten den neuen Lions-Kalender (von links):Wolfgang Mertens (Friedensdorf), Jürgen Bielor (Präsident Lions Club) und Oliver Köchers (Leiter Kinderheim). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Helfen und Gewinnen“ ist auch im 15. Jahr seit dem Start das Motto der Adventskalenderaktion des Hildener Lions Hilfswerks und fördert in diesem Jahr in besonderer Weise das Evangelische Kinderheim an der Lievenstraße und, wie schon in vielen Jahren zuvor, das Friedensdorf International Oberhausen, das aus aktuellem Anlass (zahlreiche verletzte Kinder aus Afghanistan) gezielte und dringende Unterstützung benötigt.

Es werden wieder 4000 Kalender zum Verkaufspreis von 6 Euro angeboten, 448 Preise im Gesamtwert 22.500 Euro mit vielen hochkarätigen Gutscheinen und Geldgewinnen – und dem Hauptgewinn über 1000 Euro am 24. Dezember. Jetzt beginnt der Verkauf des Kalenders bei folgenden Verkaufsstellen: Modehaus von Gehlen (Mittelstraße 73), Parfümerie Platen (Mittelstraße 6), Dres. Klaus & Martin Hesse (Mittelstraße 36), Praxis Gettmann / Dr. Melcher (Heiligenstraße 90), HAT-fit (Holterhöfchen 22), Saturn (Itter-Karree), Seniorenstift Curanum (Hofstraße 3), Haus Horst Seniorenwohnstift (Horster Allee), Hair & More (St.-Konrad-Allee 27), Blumen Rack (Walder Straße 274), Knaacks Büdchen (Am Lindenplatz 19), Edeka Breidohr’s Frische-Center (Walder Straße 99), Gaumenfreude-Fleisch (Warrington-Platz 24), Weinhandlung Barrique, (Bismarckpassage 9).

(-dts)