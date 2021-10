Kultur im Kreis Mettmann : „Jugend musiziert“ trommelt für 2022

Kreis Mettmann Bewerbungsschluss für den international anerkannten Wettbewerb ist der 15. November. Erstmals gibt es eine Kategorien für Musiktalente, die bislang keine eigenen Sparten besaßen. Gesucht werden Solisten und Ensembles.

Jugend musiziert 2022 ist ausgeschrieben für die Solokategorien Streichinstrumente, Akkordeon, Percussion, Mallets und Pop-Gesang. Die Ensemblekategorien lauten Duo Klavier und ein Blasinstrument, Klavier-Kammermusik, Vokal-Ensemble, Zupf-Ensemble, Harfen-Ensemble, Alte Musik und Bağlama-Ensemble. Noch jung ist die Kategorie „Jumu open“. Hier ist die Beteiligung mit allen Instrumenten und Performances möglich, die durch bisherigen Kategorien nicht abgedeckt sind. Die Teilnahme an Jumu open beginnt direkt in einem der 16 Landeswettbewerbe.

Geschichte „Jugend musiziert“ wurde 1964 gestartet und ist das renommierteste Musikförderprojekt Deutschlands. Knapp eine Million Kinder und Jugendliche haben in 58 Jahren seines Bestehens bei „Jugend musiziert“ mitgemacht. Für viele von ihnen war dies der erste Schritt in eine erfolgreiche Musikkarriere.

Der Wettbewerb Jugend musiziert im Kreis Mettmann startet mit dem Regionalwettbewerb vom 29. bis 31. Januar in Hilden. Das Vorspielprogramm besteht aus Musik verschiedener Epochen. Je nach Alter und Kategorie dauert das Wettbewerbsvorspiel vor der Jury zwischen 6 und 30 Minuten. Musiziert wird um Punkte und Preise. Wer mitmacht, erhält eine Urkunde, in der die erreichte Punktzahl dokumentiert ist. Die Kreissparkasse Düsseldorf lobt wieder den Nachwuchspreis Jugend musiziert über 500 Euro für die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Altersgruppe 1 und 2 sowie den mit 1000 Euro dotierten Förderpreis ab Altersgruppe 3 aus. Das Preisträgerkonzert am 5. März in der Aula des städtischen Gymnasiums in Haan beschließt den Regionalwettbewerb. Dort wird Landrat Thomas Hendele Preise und Urkunden überreichen.