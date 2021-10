Katholische Gemeinde in Hilden : Frauengemeinschaft St. Konrad löst sich auf

Susanne Schrumpf (v.l), Hannelore Lappe, Monika Buchmüller und Agnes Banner wollen sich in der kfd und in der Gemeinde St. Konrad auch trotz der Auflösung weiterhin engagieren. Regelmäßige Zusammenkünfte soll es in Form eines Frauentreffs geben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Nach 33 Jahren hat die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) St. Konrad eine schwere Entscheidung getroffen: Aus Altersgründen findet sich kein neuer Vorstand. Es bleibt nur die Auflösung. Dennoch engagieren sich viele der Seniorinnen weiter in der Gemeinde.

Bereits Anfang Oktober haben die Mitglieder der kfd St. Konrad nach einer Dankandacht im Rosenkranzmonat ihre Entscheidung getroffen. Ein Abschlussausflug nach Neuss hat dies besiegelt. Dort schauten sich 19 von 49 Mitgliedern das Münster sowie die Mack-Kapelle Marianum an. Viele der übrigen Mitglieder sind krank oder altersschwach. Daher sei der Entschluss richtig.

Zwar ist bei Hannelore Lappe, die zuletzt Vorsitzende in der kfd St Konrad war, und ihren Mitstreiterinnen Susanne Schrumpf, Monika Buchmüller und Agnes Banner etwas Wehmut zu spüren, doch ein wirkliches Ende ist es nicht. „Viele Frauen wollen Einzelmitglieder der kfd im Diözesanverband Köln bleiben, die kfd wird also nicht aus St. Konrad verschwinden“, erklärt Lappe. Viele Aktionen wie das Café oder der Seniorensingkreis werden auch fortgeführt. „Doch alles, was wir initiiert haben, weiterzuführen, ist einfach zu viel und zu aufwendig“, berichtet Susanne Schrumpf. „Wir machen noch, was wir können, sind aber von bürokratischen Dingen wie der Wahl eines Vorstandes befreit“, führt Lappe weiter aus.

Info Interessensvertretung für Frauen Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) hat rund 400.000 Mitglieder und ist einer der größten Frauenverbände Deutschlands. Sie setzt sich für die Interessen von Frauen in Kirche, Politik und Gesellschaft ein. Die Anfänge reichen zurück bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. 1928 wurde der Zentralverband der katholischen Müttervereine gegründet.

Angefangen hatte alles am 13. Juni 1988. Christel Werner hatte sich für die Gründung stark gemacht. Und das nicht ganz ohne Widerstand, wie die Frauen berichten. Für die damalige Zeit war das noch ein heikles Thema. „Mit der Gründung der kfd in der Gemeinde waren wir selbstständig und haben uns emanzipiert“, erklärt Buchmüller. „Zuvor hatte noch Pfarrer Theis unsere Treffen geplant. Das machten wir von nun an selbst.“

In 33 Jahren haben die Frauen viel auf die Beine gestellt. Aus dem ursprünglichen Frauentreff wurde eine eingeschworene Gemeinschaft, die viele Veranstaltungen initiierte, darunter Karnevalsfeiern, Adventsbasare oder Fastenessen, bei denen meist Spenden für einen gemeinnützigen Zweck zusammen kamen, auch Wallfahrten und gemeinsame Ausflüge standen auf dem Programm. In Spitzenzeiten hatte die Frauengemeinschaft St. Konrad 64 Mitglieder, zuletzt waren es 49. Viele der Damen können altersbedingt aber nicht mehr aktiv teilnehmen.

Um die kfd St Konrad weiterzuführen, fehlt es an Nachwuchs. „In unserer Gemeinde gibt es genug Engagement“, erklärt Monika Buchmüller. „Doch die jüngere Generation setzt sich mehr in den Familienkreisen anstatt in reinen Frauenkreisen ein. Zudem fehlt den berufstätigen Frauen heutzutage dafür die Zeit.“