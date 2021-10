Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert sinkt leicht

Kreis Mettmann Trotz 28 Neuinfektionen ist am Dienstag die Gesamtzahl der mit Corona Infizierten niedriger als Montag. Seit Beginn der Pandemie waren und sind 29.525 Personen im Kreis erkrankt.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 555 Infizierte erfasst, 12 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 77 (-2; 6 neu infiziert), in Haan 31 (-3), in Heiligenhaus 42 (-4), in Hilden 70 (-2), in Langenfeld 45 (+/-0; 3 neu), in Mettmann 25 (+2; 3 neu), in Monheim 74 (-1; 4 neu), in Ratingen 133 (-3; 8 neu), in Velbert 47 (+/-0; 3 neu) und in Wülfrath 11 (+1; 1 neu).