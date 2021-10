Hilden : Bekifft, ohne Führerschein in geklautem Pkw

.Die Polizei in Hilden zieht einen 18-jährigen Wuppertaler aus dem Verkehr. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hilden Beamte zogen am Freitagabend (22. Oktober 2021) an der Kreuzung Nordring/ Rothenbergstraße in Hilden einen 18-jähren Wuppertaler aus dem Verkehr.

