Hilden Haan : Kommunalwahl-Termin beschäftigt Politiker

Am 13. September sollen in NRW Kommunalwahlen stattfinden. In Bayern fand die Stichwahl komplett als Briefwahl statt. Foto: dpa/Sven Hoppe

Hilden Einige sind für eine Verlegung des Wahltermins, andere halten die Diskussion für verfrüht. Sie wollen abwarten, ob die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie Wirkung zeigen.

Claus Pommer, unabhängiger Bürgermeister-Kandidat in Hilden würde „prinzipiell“ an dem Wahltermin 13. September festhalten, sofern sich die aktuelle Lage bis dahin entspannt“. Pommer könnte sich auch eine reine Briefwahl vorstellen so wie bei den Stichwahlen in Bayern: „Wichtig ist aber vor allem, dass für alle Bewerberinnen und Bewerber Chancengleichheit gilt.“