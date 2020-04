Bilanz des Gesundheitsamtes für Montag, 6. April 2020 : Kreis Mettmann zählt weiteren Corona-Toten

Mettmann (arue) Am Montag meldet der Kreis Mettmann leider wieder einen Todesfall: Ein 73-jähriger Wülfrather mit Vorerkrankungen hat die Corona-Infektion nicht überlebt. Damit zählt der Kreis Mettmann bis jetzt insgesamt 14 Corona-Tote.

Darüber hinaus meldet das Kreisgesundheitsamt für den Montag 351 Erkrankte und 266 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Erkrath 34, in Haan 16, in Heiligenhaus 11, in Hilden 28, in Langenfeld 58, in Mettmann 28, in Monheim 30, in Ratingen 55, in Velbert 59 und in Wülfrath 32. Die positive Nachricht: Inzwischen sind 250 Personen als genesen aus der Überwachung entlassen.