Brauchtum in Corona-Pandemie : Karnevalsverband „bestürzt“ über Düsseldorfer Zug-Verschiebung

Brauchtum in Corona-Pandemie

Bilder vom Rosenmontagszug in Düsseldorf 2020: Das Corona-Virus und der Karneval im Clinch. Foto: dpa/Federico Gambarini

Bexbach Der Bund Deutscher Karneval hat die angekündigte Verschiebung des Rosenmontagszugs in Düsseldorf auf den 8. Mai 2022 heftig kritisiert. Auch die Wahl des geschichtsträchtigen Datums sei unpassend.

Man sei „bestürzt und beschämt“ über die Entscheidung vom Comitee Düsseldorfer Carneval (CC), teilte Präsident Klaus-Ludwig Fess vom Bund Deutscher Karneval (BDK) am Freitag in Bexbach im Saarland mit. Die Düsseldorfer Entscheidung stelle „einen eklatanten Verstoß“ gegen die Satzung des BDK dar, nach der vor dem 11.11. eines Jahres und nach Aschermittwoch des Folgejahres keine karnevalistischen Veranstaltungen stattfinden sollen.

Das Comitee Düsseldorfer Carneval hatte am Mittwochabend angekündigt, den Rosenmontagszug wegen der Corona-Pandemie im kommenden Jahr vom 28. Februar auf den 8. Mai zu verschieben. Dies biete die Chance, den Rosenmontagszug in gewohnter Weise mit Tausenden von Zuschauern am Straßenrand durchzuführen, hieß es zur Begründung.