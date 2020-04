Kreative Idee angesichts der Corona-Krise : Virtuelle After-Homeoffice-Party mit DJ im Internet

Hilden Der audiovisuelle Dienstleister Aventem lässt ab 18 Uhr für vier Stunden eine digitale Party mit DJ live übertragen.

Für gewöhnlich richten die Mitarbeiter von Aventem Licht-, Ton-, und Bildtechnik rund 600 Veranstaltungen jährlich aus. Doch angesichts der Corona-Krise fallen viele Aufträge ersatzlos weg. Mit einer After-Homeoffice-Party will die Dienstleisterfirma nun einen kleinen positiven Ersatz schaffen und eine DJ-Show nach Hause via Internetstream übertragen.

„Wir wollen vier Stunden tanzbare DJ-Musik anbieten und am liebsten der ganzen Welt ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt Tobias Remberg. Der 35-Jährige ist Projektleiter bei Aventem und hatte die Idee zur After-Homeoffice-Party, die am Mittwoch, 8. April, das erste Mal live gehen soll. „Normalerweise würden wir jetzt im warmen Frühling durch soziale Kontakte, Sport oder ähnliche Freizeitangebote versuchen, den Tag entspannt ausklingen zu lassen. Doch besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen“, sagt Remberg.

Er plane nicht nur eine gewöhnliche DJ-Show, sondern will die Zuschauer interaktiv mit einbinden: Während der Party können nämlich Zuschauer Nachrichten wie auch Posts von Instagram oder Facebook an das Team schicken. Remberg ruft auch dazu auf, das Team in gemeinsame Chats auf Plattformen wie Skype, zoom, Teams & Co. während der Veranstaltung miteinzuladen. So habe jeder die Chance darauf, auch persönlich auf der Leinwand in der Live-Übertragung aufzutauchen.