Hilden/Haan : Inzidenz ist deutlich gesunken

Kreis Mettmann. Verstorbene zählt der Kreis bislang 645, einer mehr als am Karfreitag (2.4.2021). Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind im Kreis Mettmann am Montag (5.4.2021) 1108 Menschen, 1 mehr als am Freitag.

Fallzahlen Davon leben in Erkrath 93 (11 Neuinfizierte im Vergleich zu Sonntag, 288 in Quarantäne, 1 im Krankenhaus, in Haan 59 (3 Neuinfizierte, 147 in Quarantäne, 2 im Krankenhaus), in Heiligenhaus 57 (1 Neuinifizierter, 126 in Quarantäne, 2 im Krankenhaus), in Hilden 118 (11 Neuinfizierte, 273 in Quarantäne, 10 im Krankenhaus), in Langenfeld 99 (12 Neuinfizierte, 253 in Quarantäne, 7 im Krankenhaus), in Mettmann 145 (5 Neuinfizierte, 369 in Quarantäne, 3 im Krankenhaus), in Monheim 83 (7 Neuinfizierte, 191 in Quarantäne, 4 im Krankenhaus), in Ratingen 172 (9 Neuinfizierte, 458 in Quarantäne, 16 im Krankenhaus), in Velbert 223 (9 Neuinfizierte, 501 in Quarantäne, 24 im Krankenhaus) und in Wülfrath 59 (2 Neuinfizierte, 136 in Quarantäne, 2 im Krankenhaus). Am Montag meldete der Kreis 70 Neuinfektionen. Bei 52 % wurde eine Virusmutation nachgewiesen.