Hilden : Bäume am Eichelkamp werden gefällt

Hilden Die Stadtverwaltung überprüft regelmäßig, ob Straßenbäume noch sicher sind. Im Bestand am Geh- und Radweg „Am Eichelkamp“ entlang des Garather Mühlenbaches wurden dabei zum Teil erhebliche Schäden festgestellt, Deshalb müsse dort kurzfristig etwas geschehen.

Ein Teil der Bäume weise einen hohen Anteil an Totholz auf. Um die Sicherheit für die Nutzer der Wege wieder herzustellen, müssen deshalb in einem größeren Rahmen Baumpflege- und eventuell Fällarbeiten durchgeführt werden. Die notwendigen Arbeiten werden ab dem 7. April abschnittsweise durchgeführt. Sie sollen bis zum 10. April dauern. Das könne sich witterungsbedingt jedoch verlängern. Um Lebensraum für Tiere zu schaffen, ist es geplant, nach Möglichkeit Reststämme stehen zu lassen, sogenannte Habitatbäume. Müssen hier komplette Bäume aus Verkehrssicherheitsgründen gefällt werden, da ein Erhalt nicht mehr möglich ist, so werden selbstverständlich in den nächsten Pflanzperioden neue Baumpflanzungen als Ersatzpflanzung vorgenommen, so die Stadt. Bei der Auswahl der Bäume werde die die Stadt auf geeignete Baumarten zurückgreifen, die in der Lage sind, unter den zu erwartenden Klimaveränderungen zu gedeihen und sich zu entwickeln. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass in diesem Zeitraum aufgrund der Baumpflegearbeiten der Weg abschnittsweise komplett gesperrt werden muss. Die Hildener Bürger werden gebeten, diesen Geh- und Radweg während des angegebenen Zeitraumes aus Sicherheitsgründen nicht zu benutzen.