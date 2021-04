Kostenpflichtiger Inhalt: Hilden/Haan : Aus Weihnachts-Paket wird Osterei

Schöne Überraschung: Mitarbeiter der Hildener Tafel gibt die Oster-Päckchen der Rotarier aus. Foto: Rotary-Club

HILDEN/HAAN/ERKRATH Rotarier geben Erlös aus ihrer Care-Paket-Aktion an Tafel-Kinder weiter. Mit dem Erlös von mehr als 8000 Euro wurden jetzt 300 Oster-Päckchen gepackt. Die Aktion „Ostern für alle“ des Rotary-Clubs Hilden-Haan will damit besonders in diesem Jahr die „Tafeln“ in Hilden, Haan und Erkrath unterstützen.