Nach Zwischenfall in Solingen Klärschlamm tötet Fische in Itter

Rund 30 tote Fische liegen am Mittwoch hinter dem Hildener Rathaus in der Itter. Angeschwemmt nach einem Unfall in Ohligs. In Solingen waren am Dienstagabend rund 3000 Kubikmeter Klärschlamm aus einem Klärwerk ausgetreten, nachdem ein sogenannter Faulbehälter gebrochen war. „Das Material hat plötzlich versagt“, erklärt Engin Alparslan. Der Direktor des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes (BRW) berichtet von vollgelaufenen Kellern, „auch im Betriebsgebäude stand einen Meter hoch der Schlamm.“ Der BRW betreibt das Klärwerk an der Solinger Grenzstraße. Es liegt direkt an der Stadtgrenze zu Hilden und Haan.