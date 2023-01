Hilden Postbank-Filiale nach Automatensprengung wieder geöffnet

Die Postbank hat nach der Automatensprengung die Öffnungszeiten des Foyers angepasst – das teilte das Unternehmen auf Aushängen in den Fenstern ihrer Filiale an der Robert-Gies-Straße mit: „Wegen Vandalismus schränken wir die Öffnungszeiten unseres SB-Bereichs ein.“ Der Selbstbedienungsbereich hat nun montags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr und samstags von 9.30 bis 13 Uhr geöffnet. Sonn- und feiertags bleibt das Foyer an der Robert-Gies-Straße geschlossen. Zu diesen Zeiten bietet die Postbank auch den Schalterbetrieb in ihrer Filiale an.