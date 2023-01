Faulbehälter in Solingen zerbricht Klärschlamm gelangt in die Itter und tötet Fische

Die Stadt Solingen hat nach einem Zwischenfall in einem Klärwerk am späten Dienstagabend Umweltalarm ausgerufen – das Klärwerk liegt direkt an der Grenze zu Hilden und Haan. 3000 Kubikmeter Klärschlamm sind ausgetreten und haben auch die Itter kontaminiert.

In Hilden sind allein hinter dem Rathaus dutzende tote Fische angespült worden.