Im Kreis Mettmann 2000 Gelbe Tonnen noch nicht ausgeliefert

„Wer noch keine neue gelbe Tonne hat, kann bis zur Auslieferung auch gelbe Säcke nutzen“, heißt es in der Pressemitteilung. Wichtig: Auch die gelben Awista-Säcke werden von RMG noch abgeholt. Ausgabestellen für Gelbe Säcke in Hilden sind der Edeka-Supermarkt an der Lortzingstraße 39, außerdem Leo´s Kiosk an der Hagelkreuzstraße 1. In Haan gibt es die Säcke bei der städtischen Bauverwaltung (Alleestraße 8), dm-Markt (Neuer Markt 40/42), Kodi (Dieker Straße 103), Rathaus, Telefonzentrale (Kaiserstraße 85); Rewe (Dieker Straße 101), Post und Lotto Unterhaan (Düsseldorfer Straße 47a) sowie in Gruiten beim Postkiosk Postal (Thunbuschstraße 22) und „Supernah“ (Thunbuschstraße 9).