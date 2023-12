Stadtmeisterschaft in Hilden Wenn Tannenbäumen Flügel wachsen

Da bleibt nur noch diese Frage zu klären: Warum findet eine solche Stadtmeisterschaft vor der großen Bescherung statt und nicht danach? Denn die Bäume dürften nach dem Wettbewerb kaum noch in einem Zustand sein, der sie in einem Wohnzimmer zum dekorativen Blickfang werden lässt. Letztendlich sei dies dem Ende des Winterdorfes zum 23. Dezember geschuldet, teilt Meisenbach mit, denn dann seien Toiletten in der Nähe geöffnet und auch die Verpflegung in Reichweite. Man könne sich durch den Termin vor Weihnachten einiges an Aufwand ersparen und müsse lediglich absperren und Holzplatten auslegen, damit das Pflaster nicht beschädigt werde.