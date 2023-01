In Hilden WhatsApp-Betrüger erbeuten Geld von 69-Jähriger

Um eine vierstellige Geldsumme ist eine 69-Jährige betrogen worden, weil sie einer falschen WhatsApp-Nachricht aufgesessen war. Dies teilte die Polizei jetzt mit. Am Dienstagvormittag hatte die Hildenerin demnach über den Messenger-Dienst eine WhatsApp Nachricht auf ihrem Handy erhalten. Die Schreiberin gab sich als Tochter aus und und schilderte, dass ihr Handy defekt und sie aktuell lediglich unter der angezeigten Nummer erreichbar sei. Im weiteren Gesprächsverlauf bat die Schreiberin die 69-Jährige, gleich mehrere, vermeintlich dringende Überweisungen für sie auszuführen. Begründung: Sie habe derzeit keinen Zugriff auf ihr online-Banking. Hilfsbereit überwies die Hildenerin die Übernahme der Zahlung zu und überwies den insgesamt vierstelligen Betrag an das genannte Konto. Erst später am Abend erfuhr sie von ihrer wirklichen ihrer Tochter, dass sie Betrügern auf den Leim gegangen war. Sie informierte die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges einleitete.