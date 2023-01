Umweltalarm an Stadtgrenze zu Hilden und Haan 3000 Kubikmeter Klärschlamm bedrohen Itter-Wasser

Direkt am Klärwerk läuft der Lochbach entlang, der wenige Meter weiter in die Itter mündet. „Ob und welche Mengen sich in den Lochbach ergossen haben und möglicherweise weiter zur Itter fließen, ist zurzeit noch unklar“, erklärte Rische am Dienstagabend. Beim BRW konnte am Mittwochvormittag noch niemand sagen, ob die Itter tatsächlich durch den Klärschlamm belastet worden ist.