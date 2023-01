Wettbewerb der 6. Klassen in Hilden Sie ist Hildens beste Vorleserin

In der Bibliothek am Nove-Mesto-Platz traten im Rahmen des 64. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels am Montagnachmittag fünf Sechstklässler aus Hilden gegeneinander an. Alle lasen einen selbst ausgesuchten Text und einen Abschnitt aus dem Buch „Buddy: Mein Leben als Straßenhund“ vor. Alessia Orru las ihren selbst ausgewählten Ausschnitt aus „Von der Flaschenpost im Limonadensee“ vor. Die Teilnehmer hatten drei Minuten Zeit, ihr Können zu beweisen.