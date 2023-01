Mundus Maris in Hilden Ozeanschützer informieren auf der Messe „Boot“

Vom 21. bis 29. Januar wird sich die Plattform ,Love your Ocean’ aus einer großen Zahl von Organisationen an das Publikum wenden und für mehr Meeresschutz werben. „Das ist bitter nötig, denn nirgendwo sind so viele Arten vom Aussterben bedroht, wie im Ozean“, erklärt die Hildenerin Cornelia Nauen, Vorsitzende von Mundus Maris. Gleichzeitig gebe es Hoffnung, dass die Arbeit der vergangenen Jahre Früchte trage. So hat die Welthandelsorganisation zumindest die teilweise Streichung der schädlichen Fischereisubventionen vor allem für Industriefischerei im Juni 2022 beschlossen.