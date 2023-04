Lions Club Hilden Benefizkonzert mit Rekordspenden

Das Benefizkonzert von Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr und Sinfonischem Blasorchester der Musikschule Hilden war sehr erfolgreich. Das Lions Hilfswerk Hilden als Veranstalter konnte einen neuen Rekord an Spenden verbuchen. Insgesamt 6000 Euro kamen im Rahmen des ausverkauften Konzerts am 14. März in der Hildener Stadthalle zusammen. „Das ist das beste Ergebnis in der neunjährigen Geschichte des Benefizkonzerts“, freut sich Pressesprecher des Lions Clubs Hilden Ralf G. Kraemer über die hohe Spendensumme.