Internationaler Kunstpreis wird in Hilden verliehen Moderne Kunstpositionen in der QQArt-Galerie

So unterschiedlich wie ein Vexierbild ist die Arbeit „Antrieb“ von Lina Bormuth interpretierbar. Zu sehen ist ein Paar mit einem Kind, wobei das Kind dem Vater, der ein blutendes Herz in der Hand hält, den Unterarm tätowiert. Die Frau hat ebenso wie der Mann die Augen verdeckt, das Trio ist in Voodoo-Manier von Nadeln perforiert. Was auf den ersten Blick wie eine sadistische Phantasmagorie im Stil Gottfried Helnweins wirkt, ist jedoch in der Erklärung der Dortmunder Künstlerin, die tatsächlich früher tätowiert hat, ein Appell, zwischenmenschlich Vertrauen aufzubauen sowie der Wunsch, ein Leben mit „offenem Herzen“ zu führen.