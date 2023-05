Kuschel Immobilien in Hilden Gründer übergibt Geschäftsführung

Der 50-jährige Jäger bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Vermarktung von Immobilien und langjährige Expertise im Bauträgergeschäft mit. Als Prokurist an seiner Seite: Holger Keil, ebenfalls Immobilienberater mit Schwerpunkt Gewerbeimmobilien. „Ich freue mich sehr darauf, dieses renommierte Unternehmen so weiterzuführen, wie die Hildener es kennen: persönlich, verlässlich und vertrauensvoll“, so Jäger. „Mir war es wichtig, mein Unternehmen und auch meine Mitarbeiter in gute Hände zu geben“, sagt Hans-Joachim Kuschel. Er bleibt dem Unternehmen in beratender Funktion erhalten.