Themen der Klinik für Pneumologie, Gastroenterologie und Innere Medizin an diesem Nachmittag sind unter anderem: Schatten auf der Lunge – Diagnostik des Lungenkarzinoms (Lenny Neven-Brokkaar, Leitende Oberärztin der Klinik für Pneumologie, Gastroenterologie und Innere Medizin, Alfried Krupp Krankenhaus), Interdisziplinäre Therapie des Lungenkarzinoms (P. Caspar Schulte, Chefarzt der Klinik für Pneumologie, Gastroenterologie und Innere Medizin, Alfried Krupp Krankenhaus), Minimal invasive Verfahren in der Thoraxchirurgie (Thomas Krbek, Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie, Krankenhaus Bethanien Moers), Zielgerichtete Therapie – Bewährtes und Neues in der molekularen Therapie des Lungenkarzinoms (Kato Kambartel, Oberarzt der Klinik für Lungen- & Bronchialheilkunde, Krankenhaus Bethanien Moers).