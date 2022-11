Tierheim Hilden Marianus Krall spendet 100 Dosen Hundefutter

Alle Hundebesitzer, die zum Eröffnungstag erschienen, bekamen eine Dose Hundefutter geschenkt. Zur Wahl stand dann, ob das Futter für den eigenen Vierbeiner behalten oder als Spende ans Tierheim weitergeben wurde. „Alle Kunden haben ihr Hundefutter ans Tierheim gespendet“, berichtet Marianus Krall. Zum Eröffnungstag hatte er insgesamt 100 Dosen gekauft. Auch zehn Prozent des Erlöses will der Antiksammler spenden. Im Vorfeld hatte er angekündigt, ein Minimum von 200 Euro zu spenden, sofern bei der Eröffnung nicht genug zusammenkommen sollte. Darüber kann sich bald das Tierheim freuen. „Damit ist die Aktion aber noch nicht zu Ende“, berichtet Krall. „Bei mir im Laden liegt Infomaterial des Tierheims aus, und eine Spendenbox fürs Tierheim bleibt weiter am Eingang stehen. So können meine Kunden auch in der Adventszeit weiterhin spenden.“ Das Antik- und Trödelgeschäft an der Benrather Straße 58 hat montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, samstags bis 13 Uhr geöffnet, ansonsten nach Vereinbarung. Plattenliebhaber können hier stöbern, auch Kofferradios, Grammophone, antike Möbel sind ausgestellt. Aber auch einen Hund gibt es in dem Laden, wenn auch nur aus Keramik und sicherlich nicht hundesteuerpflichtig.