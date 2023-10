Hilden Versicherung spendet 13.000 Euro an Hildener Tafel

„Uns war es wichtig, eine nachhaltige und sinnvolle Lösung für die ausrangierten Möbel zu finden. Ich bin begeistert über die erfreuliche Summe, die zusammengekommen ist und die ich stellvertretend für unser Team an die Hildener Tafel übergeben durfte“, erklärt Holm Diez, Vorstandsmitglied von HDI-Deutschland in Hilden. Die ehrenamtlichen Helfer der Tafeln erfüllten tagtäglich einen sehr wichtigen Beitrag für Menschen in Not. Ein weiterer Teil der Möbel kommt Betroffenen der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal zugute, erklärte die HDI-Sprecherin weiter.