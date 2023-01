Wassersportmesse in Düsseldorf Was Sie zur Boot 2023 wissen müssen

In 16 Messehallen werden die Trends und vor allem Innovationen für die Saison 2023 vorgestellt. Sowohl Segler als auch Motorbootfahrer finden dort vom Einstiegsbötchen und der Jolle bis zur Luxusyacht ein breites Angebot. Auch Tauchen, Surfen, Paddeln oder Angeln stehen auf der Messe im Fokus. Es gibt zudem ein großes touristisches Angebot für Menschen, die ihre Freizeit am Meer, an Flüssen und Seen verbringen wollen. Zur Unterhaltung finden unterschiedliche Bühnenprogramme statt.