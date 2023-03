Bäume statt Banknoten Azubis der Volksbank leisten Beitrag zum Erhalt der Natur

Für sie ging es mit Burkard Kretschmann von der Waldgenossenschaft sowie Förster Jonas Schreibweis und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von den Technischen Betrieben Remscheid (TBR) in einen Wald bei Lennep. Dort pflanzten sie 350 Bäume. Mit Stieleichen, Rotbuchen, Esskastanien und Vogelkirschen soll sich der bergische Wald an dieser Stelle wieder erholen und dem Klimawandel trotzen. Dass er es bitter nötig hat, war für die angehenden Volksbanker unübersehbar, pflanzten sie die jungen Bäume doch an einem Hang an, an dem erst im vergangenen Herbst Dutzende abgestorbene Fichten gefällt werden mussten.