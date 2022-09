Förderung in Haan : Bürgerstiftung finanziert Deutsch-Intensivkurs

Bürgerstiftung und Du-Ich-Wir ermöglichten einen Sprachkurs in Haan während der Sommerferien. Foto: Du Ich Wir

Einige ukrainische Kinder haben in den vergangenen Wochen ganz intensiv die deutsche Sprache gelernt. Denn die Bürgerstiftung Haan und der Verein „Du-Ich-Wir“ haben während der Sommerferien einen Sprachkurs ermöglicht, wie die Bürgerstiftung mitteilt.

„Unsere Arbeit hört an dieser Stelle noch lange nicht auf“, erklärt Dominik Adolphy, Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins Du-Ich-Wir, nachdem zum Schuljahresende die Ankommenskurse für die ukrainischen Kinder in Haan beendet wurden. „An vielen Schulen im Kreis Mettmann organisieren wir zusätzliche Förderungen in Kleingruppen, um die einzelnen Klassen zu entlasten.“

Und so wurde es in den Sommerferien in Haan gemacht. Zusätzlich zu einem Online-Deutschkurs für Anfänger, der ehrenamtlich von einem ehemaligen Schulleiter eines Gymnasiums geführt wurde, bot der Verein den jugendlichen Neuzugängen in Haan einen zweiwöchigen Deutsch-Intensivkurs an. Initiiert und finanziell ermöglicht wurde dieser durch die Bürgerstiftung für Haan und Gruiten und die Stadt Haan. Die Bürgerstiftung war es auch, die den Verein Du-Ich-Wir vor über einem Jahr von einem Engagement in Haan überzeugt hat, um die Schulen der Stadt und vor allem deren Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Seitdem finden neben den Deutschkursen für neuzugewanderte Kinder kostenlose und individuelle Nachhilfestunden an verschiedenen Orten im Stadtgebiet statt.

Der Verein „Du-Ich-Wir“ wurde 2015 in Erkrath gegründet und expandierte dann später auch nach Mettman, Haan und Hilden. Das ursprüngliche Ziel des Vereins war es vornehmlich, Kinder mit Migrationsgrund insbesondere in der deutschen Sprache zu unterstützten. Die Ehrenamtler, sogenannte Mentoren, betreuen dabei Kinder im Einzelunterricht oder in Kleingruppen.

Einige der ukrainischen Lehrerinnen, die nun in den Ankommenskursen von Du-Ich-Wir unterrichtet haben, konnten laut Verein erfreulicherweise nach den Sommerferien weiter beschäftigt werden. So läuft beispielsweise auch im neuen Schuljahr ein Sprachkurs an der Grundschule Bollenberg weiter. Auch andere Schulen in Haan seien interessiert und dankbar für qualifiziertes Personal im Bereich Deutsch-als-Zweitsprache. „Wir machen das, was wir am besten können: die Schulen möglichst im Unterrichtsalltag unterstützen und am Nachmittag für die Schülerinnen und Schüler da sein – und zwar für alle, die unsere Hilfe benötigen, ganz unabhängig von der Herkunft!“, betont Adolphy weiter.