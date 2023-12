Weihnachtsgeschäft in Solingen So zufrieden sind die Händler

Die bemalte Bronzefigur von Künstlern aus Burkina Faso als Blickfang für Tisch und Vitrine – oder doch lieber ein Pullover aus peruanischer Alpaka-Wolle: Unter den fair gehandelten Artikeln im Weltladen an der Lennestraße in Ohligs wird wohl so manches an Heiligabend unter den Weihnachtsbäumen der Umgebung liegen. „Geschenke sind ein Hauptargument für viele unserer Kunden“, verrät Betreiberin Martina Dembny. Über zwei Jahre hat sich ihr Geschäft nun etabliert. Von Schokolade und Kaffee über Taschen und Mode bis zu Klangschalen und Kerzen reicht ihr Sortiment im gemütlich eingerichteten Ladenlokal. „Wir sind sehr zufrieden“, resümiert sie – und das gelte ausdrücklich auch für das Weihnachtsgeschäft: „Es ist eine gute Zeit, und es wir haben den Eindruck, es wird noch mehr.“ Offensichtlich gebe es ein gestärktes Bewusstsein für Fairtrade-Produkte. Auch die Baustellen im Stadtteil – an Düsseldorfer Straße und dem nahe gelegenen Doppelkreisel – könnten dem nichts anhaben.