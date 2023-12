Nach Kplus-Insolvenz in Solingen Krankentransportdienste beklagen wachsende Kosten

Die Argumentation der Kassen, dass die Rettungsdienste und die Feuerwehr der Kommunen die höheren Kosten zu tragen hätten, sei längst überholt, erklärt der Unternehmer: Mit der Novellierung des Rettungsgesetzes NRW im Jahr 2015 hätten die privaten Anbieter es schwarz auf weiß, dass sie Teil der so genannten Sicherstellung sind. Sicherstellung, das heißt, dass für eine bestimmte Zahl an Einwohnern eine bestimmte Zahl an Einsatzkräften bereit stehen muss. Auch die privaten Anbieter besetzen demnach eine Einsatzzentrale rund um die Uhr, halten Personal, Wagen und Technik vor.