Einsatz in Hilden Vermummte Täter sprengen Geldautomaten

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten gesprengt in Hilden gesprengt. In Tatortnähe waren sieben Vermummte Personen gesehen worden. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

17.01.2023, 09:47 Uhr

Wer hat etwas gesehen und kann der Polizei HInweise geben? Foto: Polizei