Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Die Inzidenz steuert mit 36,2 auf die nächste Grenze zu

Kreis Mettmann Nur 9 neue Krankheitsfälle meldet der Kreis Mettmann für Montag; vor einem Monat war der Wert 20fach höher. In fünf der zehn Städte wurden keinerlei Neuerkrankungen registriert.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 433 Infizierte erfasst, 7 weniger als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 37 (+1; 1 neu erkrankt), in Haan 19 (+/- 0), in Heiligenhaus 30 ((+/-0), in Hilden 64 (+/-0), in Langenfeld 52 (-2; 2 genesen), in Mettmann 12 (+(-0; 1 neu, 1 genesen), in Monheim 57 (-2; 2 genesen), in Ratingen 67 (-3; 2 neu, 5 genesen), in Velbert 88 (-2; 4 neu, 6 genesen) und in Wülfrath 7 (+1; 1 neu).