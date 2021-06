Corona-Statistik am Samstag : 24 Infizierte in Haan, 66 in Hilden.

Hilden/Haan Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt im Kreis Mettmann bei 39,3. Knapp 215.000 Menschen sind inzwischen mindestens einmal geimpft.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 458 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 37, in Haan 24, in Heiligenhaus 27, in Hilden 66, in Langenfeld 54, in Mettmann 12, in Monheim 65, in Ratingen 71, in Velbert 96 und in Wülfrath 6.