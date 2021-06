Protest-Aktion : Mehr als 100 Radfahrer setzen Zeichen gegen A3-Ausbau

Hilden Die Initiative „3 reicht“ und der Kreis-BUND hatten die Sternfahrt von Erkrath und Leichlingen nach Hilden organisiert. Bei der Abschlusskundgebung in der Giesenheide gab es deutliche Worte.

Über hundert Naturschutz-Aktivistinnen und Aktivisten waren am Samstagmorgen von zwei unterschiedlichen Startpunkten per Rad aufgebrochen. Zielort war der Kreisverkehr im Hildener Gewerbegebiet Giesenheide, wobei die nördliche, rund neun Kilometer lange Route in Erkrath startete, die südliche Route, mit einer knapp doppelt so langen Distanz, in Leichlingen begann.