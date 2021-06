Autotür unbedacht geöffnet : Radfahrerin bei „Dooring“-Unfall in Hilden schwer verletzt

Hilden Mit schweren Verletzungen ist am Sonntag eine 53 Jahre alte Hildenerin ins Krankenhaus gekommen, nachdem sie durch das sogenannte Dooring im Hildener Süden gestürzt ist.

Eine 53-jährige Fahrradfahrerin ist am Sonntag in Hilden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Sie stürzte wegen einer geöffneten Autotür. Das teilte die Polizei am Montag mit.