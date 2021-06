Coronazahlen am Sonntag : Inzidenz sinkt weiter und liegt jetzt bei 36,0

Hilden/Haan 19 Infizierte in Haan, 64 in Hilden – die Zahl der Infizierten geht in beiden Städten zurück. Auch in den anderen Städten des Kreises Mettmann ist die Entwicklung positiv. Die Zahl der Impfungen stieg auf 292.892.

Fallzahlen Im Kreis Mettmann sind am Sonntag 440 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 58 weniger als am Freitag. Davon leben in Erkrath 36 (+2; 4 neu erkrankt, 2 genesen), in Haan 19 (-5, 0 neu, 4 gen), in Heiligenhaus 30 (+-0; 4 neu, 4 gen), in Hilden 64 (+-0, 7 neu, 7 gen), in Langenfeld 54 (-15; 4 neu, 19 gen), in Mettmann 12 (+-0; 2 neu, 2 gen), in Monheim 59 (-14; 6 neu, 20 gen), in Ratingen 70 (-17; 2 neu, 19 gen), in Velbert 90 (-8; 5 neu, 13 gen) und in Wülfrath 6 (+/-0, 0 neu, 0 gen). Für Sonntag meldet der Kreis 22 Neuinfektionen, für Samstag 13.