Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert bleibt unverändert

Kreis Mettmann Seit Beginn der Pandemie gab es im Kreisgebiet 24.321 Infizierte. 763 sind mit dem Coronavirus gestorben. Für Montag meldet das Kreisgesundheitsamt sechs neue Krankheitsfälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 76 Infizierte erfasst, 2 mehr als am Sonntag. Davon in Erkrath 16 (+1; 3 neu erkrankt, 2 genesen), in Haan 2 (+/-0), in Heiligenhaus 9 (+/-0), in Hilden 11 (+3; 3 neu), in Langenfeld 6 (+/-0), in Mettmann 2 (+/-0), in Monheim 8 (+/-0), in Ratingen 14 (-2; 2 genesen), in Velbert 7 (+/-0) und in Wülfrath 1 (+/-0).