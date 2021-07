Hilden : Barock-Wirt Thorsten Klimczak will in Bundestag

Hilden Erst wollte er in Hilden Bürgermeister werden, jetzt möchte er für den Wahlkreis 104 (Hilden, Haan, Erkrath, Langenfeld, Mettmann, Monheim) nach Berlin: Thorsten Klimczak wirft seinen Hut um das Bundestagsmandat im Südkreis Mettmann in den Ring.

Der Wirt der Hildener Gaststätte Barock hat am Sonntag auf RP-Nachfrage bestätigt, dass er die erforderlichen Unterstützer-Unterschriften gesammelt hat. „Ich habe alle Unterlagen eingereicht, jetzt muss nur noch der Wahlausschuss grünes Licht geben“, sagt der Drittplatzierte bei der Bürgermeisterwahl 2020 (6,01 Prozent). Am 30. Juli komme das Gremium zusammen und berate über alle Kandidaten. Wird Klimczak zugelassen, beginnt für ihn der Wahlkampf - dann tritt er unter anderem gegen Roland Schüren (Grüne), Klaus Wiener (CDU) und Christian Steinacker (SPD) an. Die Wahl ist am 26. September. Sein Programm wird der beliebte Barock-Wirt nach der Zulassung durch den Wahlausschuss noch vorstellen. „Ich habe Spaß am Wahlkampf und ich will etwas für den Kreis Mettmann tun“, begründet er seine Kandidatur. Und wie hoch schätzt Klimczak seine Chancen ein? Bei bei Facebook hat er jedenfalls bereits sein Profilbild geändert: Zu sehen ist der Reichstag in Berlin.